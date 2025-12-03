OneTwoTrip: осенью самая дорогая командировка обошлась компании в 2 млн рублей

По данным сервиса, за эту сумму работодатель приобрел билеты в одну сторону из Санкт-Петербурга в Окленд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самым дорогим билетом в командировку осенью 2025 года стало бронирование авиабилетов в одну сторону из Санкт-Петербурга в Окленд стоимость 2,095 млн рублей. В поездку направились три сотрудника, говорится в исследовании сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" (есть в распоряжении ТАСС).

Почти столько же (2,087 млн рублей) стоила командировка из Москвы в Цюрих. В эту сумму вошли три билета в бизнес-класс в одну сторону. Третью строчку рейтинга заняла рабочая поездка из Москвы в Мале, Мальдивы. За билеты на четырех сотрудников в одну сторону в бизнес-класс клиент сервиса заплатил 2,035 млн рублей.

Также в топ попали деловые поездки из Москвы в Гонконг и Лондон. В специальный административный район Китая бизнес-классом полетели пять человек, заказ обошелся в 1,691 млн рублей, причем билеты оформлены только в одну сторону. А в столицу Великобритании по работе ездили два сотрудника, перелет туда-обратно бизнес-классом стоил 1,55 млн рублей, говорится в сообщении.

Рекордные расходы на перелет этой осенью по России составили 716 тыс. рублей на авиабилеты бизнес-классом из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск для двух сотрудников. На втором месте оказалась командировка из Сочи в Москву, в которую летали девять человек. Билеты в одну сторону в эконом-класс стоили 662 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров деловая поездка из Владивостока в Санкт-Петербург для двух сотрудников стоимостью 553 тыс. рублей. Билеты были оформлены в бизнес-класс.

В список также попал авиазаказ из Москвы - девять сотрудников летали в город Певек в Чукотском автономном округе. На этот рейс были оформлены билеты в эконом-класс, компания заплатила за них 540 тыс. рублей. И, наконец, существенную сумму в 466 тыс. рублей потратили на бизнес-поездку из Владивостока в Москву и обратно. В заказе было два билета в бизнес-класс, отметили в сервисе.