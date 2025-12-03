В ДНР ожидают рост доходов бюджета в 2026 году на 15-20%

Увеличение связано преимущественно с возрастанием налоговых поступлений

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) ожидают рост доходов бюджета региона по итогам этого года в пределах 30%, преимущественно за счет налоговых поступлений. В 2026 году рост прогнозируется на уровне 15-20%, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"По итогам прошлого года Донецкая Народная Республика значительно уменьшила зависимость от дотаций федерального бюджета. Их объем снизился с 82% в 2023 году до 65% в 2024-м. Доля собственных доходов почти на 70% превысила уровень 2023 года. Ожидаемый же рост доходов бюджета за три года превышает 74%. <...> Конечно, 70% в год ежегодно обеспечивать мы не сможем. Мы видим, наверное, порядка 30% рост в текущий период (за 2025 год) и где-то, наверное, будет динамика роста снижаться до 15-20% (в 2026 году)", - сказал Волошин.

Он уточнил, что рост доходов связан преимущественно с ростом налоговых поступлений. Так, ежегодный темп роста промышленности в регионе ожидается порядка 15-20% в год с постепенным замедлением и расширении налоговой базы. До конца 2025 года в ДНР будут запущены 10 промышленных предприятий, а именно Донецкая литейная компания, ММК, Донецкий завод высоковольтных опор, "Электрояр Донбасс", "Байкал", "Донбасский газобетон", "Базис строй", Фабрика аэрозолей, швейная фабрика "Премьер-ТЭК". Также ведется работа по поэтапному возобновлению работы химпредприятия "Стирол" в Горловке.

Кроме того, в ДНР с начала года количество вновь созданных субъектов МСП возросло почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом - более 8 тыс. новых предприятий. "Можно ожидать, что к 2030 году показатели качества жизни и базовая инфраструктура приблизятся к среднероссийским", - отметил сенатор.