ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России

Ограничения вступят в силу с конца 2026 года и осени 2027 года

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Совет и Парламент Евросоюза (ЕС) подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

"Постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что этот регламент является важным моментом в программе REPowerEU, направленной на прекращение зависимости ЕС от российского газа. Ограничения вступят в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

В мае 2022 года ЕС начал программу REPowerEU. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.