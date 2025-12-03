Рютте: страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд

Генсек НАТО также подчеркнул, что в 2026 году эти закупки должны быть на уровне €1 млрд в месяц

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Armin Durgut

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд , до конца 2025 года эта цифра вырастет до €5 млрд, в 2026 году должна составлять порядка €1 млрд в месяц. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.

"Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО", - заявил он, подчеркнув, что в 2026 году эти закупки должны быть на уровне €1 млрд в месяц.