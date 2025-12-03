Названы регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных ОСАГО

Дагестан в этом рейтинге на первом месте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Дагестан за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года стала регионом с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО, на втором месте находится Республика Ингушетия, а на третьем - Чеченская Республика. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Читайте также

Страховка сработала: за что положены выплаты по ОСАГО

"Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, заняла Республика Дагестан - в пул было передано 73,2% заключенных договоров ОСАГО. Второе место по этому показателю заняла Республика Ингушетия - в перестрахование было передано 59,7% заключенных договоров обязательной «автогражданки». На третьем месте - Чеченская Республика с долей переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО 55,8%", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом, по данным РСА, средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по России составляет 8,6%. Глава РСА отметил, что этот показатель немного снизился: так, за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года он составлял 9,2%.

"На четвертом месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Карачаево-Черкесская Республика - в пул было передано 51,6% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На пятом - Кабардино-Балкарская Республика (44,7%), на шестом - Приморский край (43,2%), на седьмом - Республика Северная Осетия - Алания (36,4%). Следом за ней на восьмом - расположилась Республика Тыва (33,4%), далее на девятом - Республика Саха (30,1%). Замыкает десятку Республика Бурятия с долей договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО, 28,8%", - говорится в сообщении.

При этом, по данным союза, самые низкие показатели доли договоров ОСАГО, передаваемой в перестраховочный пул, отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в Москве в пул было передано 3,4% договоров, в Санкт-Петербурге - 3%.

Положительные тенденции

"Десятка лидеров рэнкинга регионов по доле высокоубыточных договоров в ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, традиционно неизменна - с небольшими корректировками рэнкинг возглавляют одни и те же субъекты РФ. Показатели доли передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах значительно выше среднего по стране, что говорит о высоких рисках убыточных сегментов, в том числе недобросовестных практик по ОСАГО, а зачастую это свидетельствует также о повышенной частоте аварий в этих регионах. Однако нельзя не отметить, что в этом году некоторые регионы из топ-10 показывают положительные изменения и снижение показателя высокоубыточных договоров ОСАГО. Например, в Республике Дагестан он снизился на 11,7 п.п, в Республике Северная Осетия - Алания - на 10,7 п.п., в Чеченской Республике - на 9,7 п.п.", - сказал Уфимцев.

По его словам, эта положительная тенденция является заслугой межведомственного взаимодействия местных властей, правоохранительных органов и региональных рабочих групп страховщиков по противодействию страховому мошенничеству.