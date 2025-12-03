Узбекистан планирует довести товарооборот с РФ до $12 млрд по итогам 2025 года

За январь-октябрь экспорт республики в Россию достиг $3,6 млрд

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Объем товарооборота между Узбекистаном и Россией по итогам 2025 года ожидается на уровне $12 млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, передает корреспондент ТАСС.

По словам Ходжаева, товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2024 года превысил $11 млрд, что почти вдвое больше, чем шесть лет назад. "Мы ожидаем по итогам текущего года довести объем товарооборота до $12 млрд", - сказал он.

Ходжаев также сообщил, что за январь-октябрь 2025 года экспорт Узбекистана в Россию достиг $3,6 млрд. "В структуре внешторговли Узбекистана Россия стабильно входит в число ключевых партнеров, формируя около 16% общего внешнеторгового оборота страны. При этом Узбекистан также входит в десятку крупнейших торговых партнеров России. Это показывает взаимный, а не односторонний характер нашего экономического взаимодействия", - отметил он.

В Ташкенте продолжается 26-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Заседание проходит под сопредседательством Ходжаева и первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В работе заседания также принимают участие руководители министерств и ведомств двух стран.