Костин: Россия заинтересована в сотрудничестве с США

Глава ВТБ отметил, что это великая экономическая держава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с такой "великой экономической державой", как США. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"У нас были отличные отношения с американскими инвестиционными банками - они активно работали в России и проводили множество сделок. Так что, конечно, сферы сотрудничества есть. Вы упомянули полезные ископаемые, Арктику, космос, атомную энергетику - и многое другое. Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава, и Россия очень заинтересована", - сказал он.

Банкир подчеркнул, что Россия не хочет войны. "Россия хочет мира с Америкой и остальным миром", - указал Костин.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".