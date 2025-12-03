"Норникель": экономика будущего невозможна без металлов будущего

Вице-президент по работе с инвесторами компании Владимир Жуков подчеркнул, что производство батарей, автомобилей и вся энергетическая инфраструктура, "во всем этом используются металлы, которые, в том числе, производятся в нашей компании"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экономика будущего невозможна без металлов, которые в том числе производит "Норникель". Об этом заявил вице-президент по работе с инвесторами компании Владимир Жуков.

"Глобальные тренды в нашей корзине металлов, они, на самом деле, очень благоприятны. Я вот хотел, так сказать, некий мостик перекинуть коллеге с цифровой экономики, потому что, на самом деле, цифровая экономика, ну, или, там, не знаю, экономика будущего, невозможна без металла будущего", - сказал он в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!".

Жуков подчеркнул, что производство батарей, автомобилей и вся энергетическая инфраструктура, "во всем этом используются металлы, которые, в том числе, производятся в нашей компании".

Кроме того он отметил, что спрос на металлы компании внутри России немного вырос, но в масштабах бизнеса остается "скромным". "Я называю порядок цифр около 10-15% нашей выручки генерируется за счет продаж на внутреннем рынке", - подчеркнул он.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).

