Лихачев предложил обсудить риски внедрения ИИ на симпозиуме МАГАТЭ
Редакция сайта ТАСС
10:36
ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев предложил дополнительно внести на повестку первого Международного симпозиума по искусственному интеллекту (ИИ) и атомной энергетике вопросы управления этическими, правовыми техническими и социальными рисками при внедрении подобных систем.
"Уважаемый генеральный директор, хотел бы добавить в нашу повестку дня и работу над вызовами в этическом, правовом, техническом и социальном аспектах. Нужно уделять особое внимание рискам при использовании технологий ИИ в атомной энергетике, которые неизбежно возникают при ускоренном развитии и внедрении подобных систем", - сказал он в ходе своего выступления на открытии симпозиума.