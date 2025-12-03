Лихачев предложил обсудить риски внедрения ИИ на симпозиуме МАГАТЭ

По словам главы Росатома, они неизбежно возникают при ускоренном развитии и внедрении подобных систем

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев предложил дополнительно внести на повестку первого Международного симпозиума по искусственному интеллекту (ИИ) и атомной энергетике вопросы управления этическими, правовыми техническими и социальными рисками при внедрении подобных систем.

"Уважаемый генеральный директор, хотел бы добавить в нашу повестку дня и работу над вызовами в этическом, правовом, техническом и социальном аспектах. Нужно уделять особое внимание рискам при использовании технологий ИИ в атомной энергетике, которые неизбежно возникают при ускоренном развитии и внедрении подобных систем", - сказал он в ходе своего выступления на открытии симпозиума.