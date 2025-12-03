Минпромторг заявил о завершении монтажа элементов интерьера самолета Ил-114-300

Впереди ждет несколько полетов, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Монтаж элементов интерьера самолета Ил-114-300 завершается на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина, говорится в Telegram-канале Минпромторга России.

"В настоящий момент мы готовим самолет к завершающему этапу испытаний, идет монтаж пассажирского салона. Впереди нас ждет несколько полетов, после которых мы ожидаем получение сертификата типа на долгожданный Ил-114-300", - сообщил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман на размещенном Минпромторгом видео.

Интерьер изготовлен российским подрядчиком "Авиационные интерьеры".

Как отмечается в сообщении министерства, потолочные и оконные панели в салоне самолета максимально близко повторяют форму и контур фюзеляжа. Конструкция багажной полки обеспечивает надежную и безопасную перевозку ручной клади пассажиров из расчета массы ручной клади на одного пассажира не более 10 кг. А пассажирские двухместные кресельные блоки экономкласса обеспечивают безопасную перевозку пассажиров.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Ил-114-30 могут сертифицировать в I квартале 2026 года.

Управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман заявлял, что испытания самолета Ил-114-300 проходят строго в соответствии с графиком. Основные испытания завершатся к концу текущего года, а в следующем продолжатся работы над расширением ожидаемых условий эксплуатации.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).