В ГК "Дело" назначат нового гендиректора

Кандидатура согласовывается, сообщил основатель компании Сергей Шишкарев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Акционеры ГК "Дело" (госкорпорация "Росатом" и основатель компании Сергей Шишкарев) обсуждают назначение нового генерального директора, на данном этапе кандидат не согласован, сообщил журналистам Шишкарев на форуме "Россия зовет!".

"По кандидатуре нового генерального директора - я его не назову, на данный момент не согласован. Идут интенсивные консультации с Росатомом по этому поводу", - сказал он.

Как уточнил Шишкарев, на данном этапе рассматриваются три кандидата с опытом в российской и международной логистике.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.