Минфин готов обсудить сокращение срока владения ИИС-3 при сохранении налоговых льгот

Заместитель министра финансов Иван Чебесков указал на важность одинаковых позиций Минфина и ЦБ по этому вопросу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин готов рассматривать возможность сокращения минимального срока владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа (ИИС-3) для получения налогового вычета, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Вопрос про сокращение срока [ИИС-3] есть. <...> У нас с Центральным банком одинаковая была позиция: давайте хотя бы посмотрим, что происходит, какой будет спрос", - сказал Чебесков.

Ранее в Минфине и ЦБ заявляли, что изменения возможны только после накопления достаточной статистики по использованию счетов нового типа.

Механизм ИИС в России появился в 2015 году. До конца 2023 года инвесторы в России могли открыть счета двух типов - ИИС-1 и ИИС-2. С 1 января 2024 года открыть можно только ИИС-3, но старые счета продолжают функционировать до момента их закрытия. Минимальный срок ИИС-3 - 5 лет. С 2027 года срок будет увеличиваться на год, пока не достигнет 10 лет. Закрытие счета раньше времени либо вывод с него средств означает потерю налоговых льгот.

