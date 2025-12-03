Wildberries & Russ поможет ульяновским предпринимателям выйти на новые рынки

К проекту уже присоединились более 20 местных брендов, сообщил губернатор региона Алексей Русских

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и главный исполнительный директор Wildberries & Russ Роберт Мирзоян © Официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ульяновская область присоединилась к проекту объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) "Платформа роста", который предполагает комплекс инструментов для поддержки и обучения предпринимателей. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Алексей Русских и главный исполнительный директор Wildberries & Russ Роберт Мирзоян.

"Платформа роста", конечно, - это мощнейший импульс, мощнейшие стартовые такие позиции для того, чтобы увеличить объемы сбыта, увеличить выручку, увеличить прибыльность. Соответственно, получить возможность в дальнейшем развивать свое производство, наращивать свое производство и выпускать новые виды продукции, а наши предприниматели ульяновские на этот счет очень подвижны, очень разнообразны и талантливы", - сообщил губернатор журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о значении подписанного соглашения.

По словам Русских, ульяновские производители получат комплекс инструментов для масштабирования бизнеса с помощью маркетплейса Wildberries, льготные условия и поддержку на всех этапах развития. Это позволит им выйти на федеральный рынок. "К проекту уже присоединились более 20 местных брендов, включая производителей одежды, продуктов питания, товаров для дома. Поручил сопровождать этот проект", - написал Русских в своем Telegram-канале по итогам подписания соглашения.

Мирзоян сообщил журналистам, что "Платформа роста" предоставляет участникам ряд преимуществ. "Первое - это обучение, второе - продвижение, в принципе, в масштабах всей страны, это огромная поддержка. И здесь уникальная возможность для локальных производителей выходить на федеральный масштаб. И безусловно, конечно, важно еще то, что те инструменты, которые сделаны у нас в RWB, позволяют экономить деньги для товарного продвижения, те же логистические затраты", - сказал он.

По словам Мирзояна, "Платформа роста" способствует укреплению российских брендов. "И, безусловно, это большая экспортная составляющая. Сегодня почти все участники "Платформы роста" во всех странах присутствия RWB", - добавил главный исполнительный директор RWB.

В своем вступительном слове на церемонии Мирзоян отметил, что сегодня участниками "Платформы роста" являются более 1 тыс. брендов. "Каждый из этих брендов уверенно растет. И рост наших брендов дает уверенность нам, дает уверенность России", - уточнил он.

О проекте

"Платформа роста" Wildberries & Russ начала работу в декабре прошлого года при поддержке Агентства стратегических инициатив. Wildberries - один из ведущих российских маркетплейсов. В середине июня 2024 года маркетплейс и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.