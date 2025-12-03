Глава Карелии открыл новую производственную площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"

Площадь нового участка составила 1 700 кв. м

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новый участок предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей запустили на литейном заводе "Петрозаводскмаш". Открыли производственную площадку глава Карелии Артур Парфенчиков, руководство Трансмашхолдинга (ТМХ) и завода, сообщили в правительстве республики.

"На литейном заводе "Петрозаводскмаш" в столице Карелии состоялось торжественное открытие нового участка предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей. Его мощность позволит обрабатывать 13 800 крышек цилиндров и 7 000 подвесок для двигателей в год. Площадь нового участка составила 1 700 кв. метров. Открыли новый производственный участок глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, вице-президент "Трансмашхолдинг" Евгений Пакерманов и генеральный директор литейного завода "Петрозаводскмаш" Роман Лобачев", - сказано в сообщении.

Парфенчиков отметил, что на заводе решают задачу по достижению технологического суверенитета страны, поставленную президентом Владимиром Путиным. "Машиностроение стоит в центре выполнения этой задачи, а литейное производство - это сердце машиностроения. Нам очень важно добиться в Петрозаводске максимальной локализации производства и создания добавочной стоимости продукции", - сказал глава региона.

Гендиректор литейного завода Роман Лобачев представил площадку гостям и рассказал, как на предприятии с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности реализуется инвестпроект "Локализация литейных заготовок для различных дизелей". На приобретение технологического оборудования и оснастки ФРП предоставил предприятию льготный заем в размере 2,4 млрд рублей.

Проект предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам. По данным руководства предприятия, в последние годы там постепенно осваивают выпуск новых образцов продукции. Кроме того, увеличиваются объемы производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Разработаны новые технологии изготовления отливок, расширен станочный парк для механической обработки изделий. Если раньше завод специализировался на изделиях относительно простых форм, выпускал бумагоделательные валы и тюбинги, то к настоящему моменту освоил более 50 номенклатурных позиций сложных конфигураций.

"Создание новых мощностей механической обработки крышек и подвесок на территории завода, не только позволит расширить номенклатуру продукции, но и оптимизирует технологические процессы и логистику, улучшит качество и точность обработки, повысит экономические показатели производства", - отметил Лобачев.