"Россети" на МФЭС рассказали о подготовке кадров для энергетики

Компания делает ставку на профориентацию с молодого возраста через партнерские проекты с учебными заведениями

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов на сессии "Человеческий капитал и новые компетенции для сценариев энергетики будущего" на Международном форуме "Электрические сети" рассказал о целях компании по развитию персонала и отметил, что ключевая задача - уметь быстро адаптировать и доучивать специалистов, объединяя знания из разных сфер. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Харитонов также отметил, что компания делает ставку на профориентацию с молодого возраста через партнерские проекты с учебными заведениями, а с первого дня работы начинающих специалистов ждет непрерывное обучение в корпоративных центрах.

"Главный практический инструмент развития кросс-функциональных навыков - корпоративный чемпионат "Кейс Р", стартовавший в этом году в группе "Россети" впервые. В нем инженеры, IT-специалисты, экономисты и представители других профессий электросетевого комплекса в смешанных командах решают реальные отраслевые задачи", - рассказали в компании. В первом сезоне чемпионата участвуют около 800 человек в составе 50 команд. Финал чемпионата состоится 11 декабря в Москве.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.