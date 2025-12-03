Турпоток из России во Вьетнам в январе - сентябре вырос в 6,8 раза

Он составил 219,2 тыс. поездок

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России во Вьетнам в январе - сентябре 2025 года вырос в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 219,2 тыс. поездок, следует из данных Росстата.

Кроме того, вырос турпоток из России в Египет - на 38,5%, до 1,375 млн поездок, в Китай - на 31,3%, до 1,481 млн, на Мальдивы - на 20,7%, до 104,2 тыс., в ОАЭ - на 18,2%, до 1,522 млн. В абсолютных показателях российские туристы совершили больше всего поездок (из стран дальнего зарубежья) в Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Китай.

За отчетный период снизился турпоток из России в Абхазию - на 1,9%, в Сербию - на 3,5%, в Катар - на 5,6%, в Израиль - на 9,7%, на Шри-Ланку - на 18,5% и наиболее значительно - на Кубу, на 38,4%.

По данным ведомства, число туристских поездок российских граждан за границу в январе - сентябре 2025 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,4% и составило 22,7 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 80,7% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 19,3% - в государства - участники СНГ.