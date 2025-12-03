Reuters: экс-владелец Pornhub рассматривает возможность покупки активов "Лукойла"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший владелец сайта с видео для взрослых Pornhub бизнесмен Бернд Бергмайр обратился к Минфину США с предложением о покупке активов российской компании "Лукойл". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, Бергмайр не уточнил, какие именно активы его интересуют, связывался ли он с "Лукойлом" по этому вопросу, и состоит ли он в инвестиционном консорциуме компании.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего она сообщила, что намерена продать свои международные активы. 14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.