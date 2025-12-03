Закрытие воздушной зоны Вильнюса не повлияло на транзит самолетов в сторону РФ

Столичный аэропорт Литвы закрывается регулярно с сентября из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные метеозонды с контрабандой сигарет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Временное закрытие международного аэропорта Вильнюса не сказалось на транзите самолетов через территорию Литвы в сторону России и Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Вильнюс", отвечающей за трафик над балтийской республикой.

"Транзитные полеты, в том числе в направлении Белоруссии и России, не прекращались", - сказал собеседник агентства. По его словам, для полетов закрыта только зона, подконтрольная непосредственно вильнюсскому аэропорту.

Ранее сообщалось, что главный аэропорт Литвы второй раз за вечер закрылся для приема и отправки самолетов из-за фиксации в небе несанкционированных полетов воздушных шаров или метеорологических зондов. Первый раз аэропорт не работал около полутора часов, затем он снова ввел ограничения в 22:24 по местному времени (23:24 мск) и они сохраняются по настоящее время. По данным источника ТАСС в диспетчерской службе аэропорта, прием самолетов может возобновиться, ориентировочно, около 01:20 по местному времени (02:20 мск). К настоящему моменту, как отметил собеседник агентства, два следовавших в Вильнюс самолета, были вынуждены совершить временную посадку в аэропорту Каунаса.

Столичный аэропорт Литвы закрывается регулярно с сентября из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные метеозонды с контрабандой сигарет. По подсчетам ТАСС, с сентября такие инциденты происходили не менее 18 раз.

В этой связи собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики сообщал, что всех пользователей литовского воздушного пространства проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль, а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, может достигать 30 кг.