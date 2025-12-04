Более 90% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки товаров для дома

По данным исследования компании "Лемана ПРО", только 41% респондентов всегда составляют список покупок и придерживаются его

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 90% опрошенных россиян совершают незапланированные покупки для ремонта и дома, следует из опроса компании "Лемана ПРО", который имеется в распоряжении ТАСС.

"94% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки в магазинах товаров для строительства и ремонта. При этом 43% из них делают это часто, 13% - при каждом посещении магазина, 38% - редко, и лишь 6% респондентов заявили, что никогда не совершают незапланированных покупок", - говорится в исследовании.

Так, 41% участников опроса готовы потратить на незапланированный шопинг товаров для дома и ремонта до 5 тыс. рублей за один визит в магазин. Еще 19% выделяют на покупки от 5 до 10 тыс. рублей, столько же - до 1 тыс. рублей, 8% - от 10 до 20 тыс. рублей и 3% - свыше 20 тыс. рублей. При этом 10% не устанавливают лимитов на внеплановые траты, отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, спонтанно чаще всего приобретают предметы декора 57%. На втором месте - товары для уборки, включая бытовую химию и инвентарь (48%), затем осветительные приборы (43%), текстиль (42%), товары для дачи и сада (41%). Электротовары (розетки, удлинители, кабели) покупают 38% опрошенных, крепежные изделия (шурупы, гвозди, болты, гайки) - 33%, инструменты (отвертки, шуруповерты, дрели) - 32%, мебель -23% респондентов. При этом женщины чаще спонтанно приобретают предметы декора (63% против 49% у мужчин), а мужчины - инструменты (49% против 18% у женщин).

Только 41% потребителей всегда составляют список покупок и придерживаются его, при этом женщины делают это чаще мужчин - 45% против 36%. Остальные покупают товары не из списка (31%), составляют список только на самые необходимые позиции (18%), либо вовсе не планируют покупки заранее (10%). По данным исследования, 37% опрошенных положительно воспринимают спонтанные покупки, 26% отметили, что это приносит им радость и удовольствие. При этом 29% относятся к ним равнодушно, а 6% высказывают негативное мнение, 2% затруднились с ответом, поделились эксперты.

В онлайн-опросе приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов РФ в возрасте от 18 до 60 лет, которые покупали товары для ремонта и благоустройства дома и сада за последний год или планируют сделать это в ближайшие три месяца.