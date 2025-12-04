Бюджет Волгоградской области на 2026 год приняли со снижением дефицита на треть

Как отметил председатель комитета областной думы региона по бюджетной, финансовой и налоговой политике Михаил Струк отметил, что приоритетом в бюджете остается поддержка участников СВО и членов их семей и ветеранов боевых действий

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы на очередном заседании приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2026 год. Прогнозируемый дефицит бюджета в следующем году составит 4,9 млрд рублей, что на 32% ниже показателей бюджета 2025 года на момент его рассмотрения в первом чтении.

"На 2026 год общий объем доходов запланирован 185,3 млрд рублей. <...> Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей и ветеранов боевых действий", - сказал первый заместитель председателя, председатель комитета Волгоградской областной думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Михаил Струк.

Общий объем расходов бюджета на 2026 год утвержден в размере 190,2 млрд рублей. Большая часть направляется на образование, здравоохранение и социальную политику: более 40, 31 и 28 млрд рублей соответственно.

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетом, с учетом поправки губернатора Волгоградской области ко второму чтению, скорректирован и составит на 2026 год 62 млрд рублей.

"В главном финансовом документе региона на следующий год заложены значительные средства для помощи местным бюджетам и дальнейшего развития малых городов и сельских районов. <...> Будут предоставляться субсидии муниципалитетам на содержание объектов благоустройства и реализацию проектов инициативного бюджетирования. Одним из приоритетов <...> также является поддержка развития областного центра города-героя Волгограда, что в перспективе послужит основой для социально-экономического роста всего региона", - отметил Струк.

Расходы на ремонт дорог увеличены на 400 млн рублей и составят в будущем году более 22,1 млрд рублей.

О бюджете на 2027-2028 годы

В проекте бюджета на 2027 год доходы запланированы в объеме 189,6 млрд рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4,6 млрд рублей. Планируется, что бюджет региона в 2027 году станет бездефицитным.

На 2028 год парламентариями региона также утвержден бездефицитный бюджет: его доходы и расходы планируются на уровне 203,7 млрд рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14,9 млрд рублей.

Бюджет на 2025 был принят со следующими параметрами: доходы - 188,6 млрд рублей, расходы - 195,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 6,5 млрд рублей.