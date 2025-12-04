Местное ж/д сообщение между Белоруссией и РФ может заработать с января

Глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой отметил, что в Союзном государстве "растет спрос на пассажирские железнодорожные перевозки"

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минск рассчитывает на запуск с января 2026 года трансграничного местного железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске.

"Не оставляем без внимания трансграничное железнодорожное пассажирское сообщение. Нужно оперативно уже с января 2026 года обеспечить давно анонсированное прямое курсирование поездов по маршрутам Витебск - Смоленск и Орша - Смоленск. Это очень оценят наши граждане", - сказал он.

Крутой отметил, что в Союзном государстве "растет спрос на пассажирские железнодорожные перевозки". "За 10 месяцев этого года перевезено более 3 млн пассажиров, рост на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года", - добавил он.

Также на заседании был затронут вопрос строительства высокоскорстной железнодорожной магистрали. "Рассчитываем на скорейшее подписание между нашими администрациями (железнодорожными - прим. ТАСС) дорожной карты по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - и Минск. Уверен, что по значимости этот проект в нашей повестке будет сопоставим со строительством белорусской атомной станции в Островце", - рассказал глава администрации.