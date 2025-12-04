Российский морской регистр намерен открыть офис на китайском архипелаге Чжоушань

Гендиректор организации Сергей Куликов отметил, что там создан создан сильнейший кластер судоремонта

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский морской регистр судоходства (РС) успешно осуществляет свою деятельность в КНР и планирует открыть еще один офис на китайском архипелаге Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщил ТАСС его генеральный директор Сергей Куликов, который принимает участие в проходящей в Шанхае морской выставке Marintec China 2025.

"Регистр успешно работает в КНР с 2003 года. Точкой входа на современный китайский рынок для нас стал Тяньцзинь, где и было открыто наше подразделение. Импульсом для этого стало увеличение объемов судоремонта и строительства судов под техническим наблюдением Регистра на верфях в Тяньцзине и Даляне. С учетом роста спроса на услуги РС для удобства наших российских и китайских партнеров в 2014 году мы приняли решение о создании филиала китайского подразделения РС в Шанхае - одном из крупнейших центров морской индустрии КНР. Таким образом сегодня инспекторы РС имеют возможность оперативно отрабатывать заявки практически в любых точках региона. В ближайшей перспективе мы планируем открыть еще один офис - на архипелаге Чжоушань, где в настоящий момент создан сильнейший кластер судоремонта", - рассказал он.

Куликов уточнил, что сейчас специалисты подразделения Российского морского регистра судоходства в КНР выполняют заявки по техническому наблюдению за постройкой и эксплуатацией судов, одобрению материалов и изделий, освидетельствованию контейнеров. Вместе с тем, добавил он, РС имеет компетенции в области морского гарантийного сюрвея, а также активно расширяет сферу сертификации.

"В 2024 году под техническим наблюдением РС на предприятиях КНР изготовлены сотни тысяч изделий и десятки тысяч тонн судостроительных материалов. Регистром рассмотрены и одобрены сотни комплектов технической документации. Судовое оборудование, которое уже испытано и сертифицировано подразделением Регистра в Китае, может использоваться при строительстве морских судов различных типов и назначения", - сообщил гендиректор.

Выставка Marintec China 2025 проходит 2-5 декабря в Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC). Согласно официальным данным организаторов, участие в ней в 2025 году принимает около 2 тыс. компаний из более чем 30 стран и регионов мира. Экспозиция включает в себя несколько разделов, связанных с кораблями, грузовыми судами, морскими перевозками, судостроением, судоремонтом, шельфовым оборудованием, навигацией, судовым оборудованием, портовым оборудованием и технологиями. Национальные павильоны на выставке есть у 15 стран.

Что касается России, то в 2025 году на выставке свой стенд развернул Российский морской регистр судоходства.