Путин назвал ИИ одним из перспективных направлений сотрудничества РФ и Индии

Глава государства отметил, что искусственный интеллект представляет собой важнейшую технологию, формирующую будущее, быстро преобразующую мир

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Существует множество интересных направлений сотрудничества, ориентированных на будущее. Например, искусственный интеллект", - сказал Путин, подчеркнув, что эта тема будет обсуждаться в дальнейшем.

"ИИ представляет собой важнейшую технологию, формирующую будущее, быстро преобразующую мир, расширяющую возможности и одновременно создающую определенные проблемы", - добавил президент РФ.

По его словам, Россия и Индия в целом разработали амбициозный план сотрудничества. "Наиболее важные области действительно ориентированы на будущее. Я имею в виду именно высокие технологии", - отметил глава российского государства.

"Наше партнерство с Индией охватывает такие области, как исследование космоса, энергетика, в частности ядерная энергетика, примером которой является известный проект АЭС "Куданкулам", судостроение и авиация", - указал российский лидер.

"Эти вопросы мы обсудим, выбрав те, которые наиболее значимы для нас", - резюмировал Путин.