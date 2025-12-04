Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

Курс юаня снизился до 10,7 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 0,2%, до 2 657,13 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,49% - до 1 087,5 пункта. Курс юаня снизился на 16 копеек, до 10,7 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2 550-2 660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть буксуют на уровне $62-63", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались снова акции "Россетей" (+3,8%), возможно, на новостях о договоренности между Минфином и Минэнерго РФ относительно возврата государственным энергокомпаниям полученных государством дивидендов", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Газпром нефти" (-0,8%), возможно, из-за слабой конъюнктуры нефтяного рынка.

Прогноз на 5 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 5 декабря - 2 600 - 2 700 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на пятницу - 75-77 рублей, 88-90 рублей и 10,6-11 рублей, соответственно.