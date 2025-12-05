Инвесторы из КНР хотят открыть завод и теплицы в ЕАО

Глава региона Мария Костюк рассказала, что сумма инвестиций в два проекта составит 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из Китая планируют открыть в ЕАО маслоэкстракционный завод и теплицы для выращивания клубники, оба проекта могут быть открыты в статусе международной ТОР, сообщила в интервью ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Со всеми инвесторами, кто проявляет интерес к вложениям на территории области, мы проговариваем именно "приземление" в ЕАО производств. Сегодня уже два предприятия со стороны КНР у нас зарегистрированы - планируется строительство маслоэкстракционного завода и теплиц по выращиванию клубники", - рассказала она. Оба инвестора при этом могут начать работать в рамках международной ТОР.

Проект по строительству маслоэкстракционного завода по переработке сои предполагает годовые мощности в 100 тыс. тонн, инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию клубники и черники будет проинвестирован на 0,5 млрд рублей. Соответствующие соглашения с правительством региона были заключены на X Восточном экономическом форуме.

Всего после объявления о запуске МТОР в регион приезжали 17 потенциальных инвесторов, сообщила губернатор.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.