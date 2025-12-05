В ГД рассказали, какие виды пенсий и социальных выплат повысят в 2026 году

Увеличение затронет практически все виды соцподдержки, в том числе семьям с детьми, сообщил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Повышение размеров ряда социальных выплат и пенсий запланировано в России с начала 2026 года, увеличение затронет практически все виды социальной поддержки, в том числе выплаты семьям с детьми. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"С 1 января увеличатся страховые пенсии. Индексация составит 7,6% и распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9 584 рубля 69 копеек. Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц. Перерасчет для работающих пенсионеров в августе сохранится и будет произведен без заявлений, по данным о страховых взносах за прошедший год. Военные пенсии также изменятся: с начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59 процента, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое традиционно уточняется в рамках бюджета", - указал он.

Повышение выплат коснется и семей с детьми, добавил Говырин. "Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18 939 рублей на душу населения. Для детей эта величина составит 18 371 рубль, а для трудоспособных граждан - 20 644 рубля. Соответственно, ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50 процентов прожиточного минимума, 13 778 рублей при 75 процентах и 18 370 рублей при 100 процентах", - отметил депутат.

Увеличатся маткапитал и декретные выплаты

Материнский капитал также будет увеличен: на первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получались, - 974 189 рублей, добавил парламентарий. "Средства можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет", - уточнил Говырин.

Сумма декретных выплат для работающих матерей в 2026 году вырастет в максимальном варианте до 1,3 миллиона рублей, рассказал депутат. "Базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года. Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) - 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) - 1 324 515 рублей", - указал он.

Индексация затронет и ежемесячные денежные выплаты ветеранам, инвалидам и другим категориям получателей - на 6,8%. "Все изменения проводятся автоматически, обращаться в Социальный фонд не потребуется", - уточнил он. Минимальный размер оплаты труда повысится до 27 093 рублей, что повлияет на размер страховых выплат и минимальных пособий, рассчитываемых по формуле, зависящей от МРОТ. "Таким образом, рост коснется и выплат по временной нетрудоспособности, и выплат по уходу за ребенком, если они назначаются из минимальных значений", - разъяснил Говырин.

В совокупности меры укрепят систему государственной поддержки и повысят реальные доходы граждан, получающих социальные выплаты, считает депутат.