В Ленобласти на новогодние праздники можно снять дом за 1,8 тыс. рублей

ТАСС выяснил, где можно арендовать самое бюджетное жилье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость аренды самого дешевого дома на новогодние праздники составляет 1,8 тыс. рублей в сутки - объект с русской печкой находится в Ленинградской области, выяснил ТАСС.

По данным платформы "Циан", самый дешевый дом в аренду для празднования Нового года сдается за 1 800 рублей в сутки. Объект площадью 35 кв. м находится в деревне Кипуя Ленинградской области. В объявлении предлагается "окунуться в атмосферу деревенского быта и побывать в старинной русской деревне". "В деревне сохранилась и дорога из булыжников Петровских времен. В деревне Кипуя есть пасека, где можно купить мед. Недалеко от деревни расположены достопримечательности - Старая Ладога и Новая Ладога", - говорится в объявлении.

За 3,5 тыс. в сутки сдается дом в деревне Кукшегоры в Карелии. Домик площадью 35 кв. м находится на берегу реки Гушкалки, в 320 км от Cанкт-Петербурга. На бepeгу баня, лодкa, душ, caнузeл oбщий. "В домике теплая вода для посуды, газовая плита, большой телевизор и большой холодильник", - указывается в объявлении.

Замыкает топ-3 загородный дом в деревне Оселье на берегу Рузского водохранилища в Московской области. Согласно объявлению, дом за 4 тыс. рублей в сутки стоит на отдельном огороженном участке 15 соток. "Сдается в аренду один дом для семьи из трех-четырех человек. В доме есть комната-студия, баня на дровах, душевая комната, открытая веранда. Есть биотуалет в доме. На участке есть зона барбекю с мангалом и печью с казаном", - отмечается в объявлении.

Средняя стоимость посуточной аренды загородного дома в РФ составляет 10,1 тыс. рублей в сутки, сообщили ТАСС в "Яндекс путешествиях".

По словам руководителя департамента аренды "Миэль" Марии Жуковой, в 2025 году рынок аренды домов традиционно вошел в активную новогоднюю фазу. "Интерес к загородному отдыху стабильно высокий, но в этом сезоне заметен небольшой "послабляющий" эффект: цены в среднем стали мягче по сравнению с прошлым годом, что повышает конкуренцию за хорошие варианты", - рассказала ТАСС Жукова. Спрос в первую очередь заметен на небольшие и уютные домики, добавила она. Такие объекты подходят для семей и небольших компаний, которые хотят провести праздничные дни с самыми близкими, но при этом не уезжать далеко от столицы. Наиболее частый формат - аренда на две-четыре ночи. Это вполне достаточно, чтобы сменить обстановку и провести Новый год в более приватной обстановке.