Россия в январе - ноябре сократила поставки СПГ в Европу на 6,8%

РФ за этот период поставила в ЕС почти 18 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз за январь - ноябрь 2025 года снизились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и приблизились к 18 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel. Годом ранее показатель составил 19,3 млрд куб. м.

В ноябре из РФ в Европу было поставлено 1,66 млрд куб. м СПГ (на 22% больше, чем в октябре, и на 5,7% ниже, чем в ноябре 2024 года).

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам ноября снизились на 6% по сравнению с октябрем - до 7,6 млрд куб. м, а за январь - ноябрь - выросли на 61%, до 81,1 млрд куб. м.

Более 19 млрд куб. м СПГ в январе - ноябре было поставлено в Европу из Африки, 10,2 млрд куб. м - с Ближнего Востока.

Суммарный импорт СПГ Европой в ноябре, согласном данным Bruegel, составил 12,7 млрд куб. м - на 2% ниже, чем в октябре, и на 30% больше, чем годом ранее. С начала года закупки СПГ странами ЕС выросли на 29% - до 133,6 млрд куб. м.