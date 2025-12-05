Федорищев: применение беспилотников в сельском хозяйстве Самарской области увеличится

В 2025 году аграрии намолотили более 3,2 млн тонн, что на 15% больше показателей 2024 года, сообщил губернатор

САМАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Объемы обработки полей Самарской области с применением беспилотной авиации будут наращиваться. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии, на которую поступило более 4 тыс. обращений жителей региона.

"С новыми средствами повышения производительности труда в сельском хозяйстве, такими как обработка полей беспилотными технологиями, уже 250 тыс. га обработали, этот показатель будет расти", - сказал Федорищев.

Он отметил рост собранного урожая зерна в 2025 году. Так, аграрии намолотили более 3,2 млн тонн, что на 15% больше показателей 2024 года.

Ранее Федорищев сообщал ТАСС о готовности экспортировать услуги по использованию БПЛА в сельском хозяйстве. Самарская область выступает ключевым производителем не только гражданских беспилотников, но и многих удобрений, поэтому готова предложить комплексную услугу.