Путин и Моди поручили активизировать переговоры по инвестсоглашению

Политики высоко оценили активизацию совместной работы по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили профильным ведомствам своих стран более активно вести переговоры насчет соглашения о поощрении и защите инвестиций.

"Лидеры высоко оценили активизацию совместной работы по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией, охватывающего секторы, представляющие взаимный интерес. Лидеры также дали указания профильным ведомствам активизировать усилия по проведению переговоров о взаимовыгодном соглашении о поощрении и защите инвестиций", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров в Нью-Дели.

Соглашение между правительствами России и Индии о поощрении и взаимной защите капиталовложений было подписано 23 декабря 1994 года. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны ведут переговоры о заключении нового инвестиционного соглашения.