СПЧ инициирует исследование для определения подходящих инвалидам специальностей

По словам главы Совета Валерия Фадеева, в России работает примерно 24% инвалидов, при этом, согласно исследованиям, может работать в разы больше

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) инициирует проведение исследования для определения перечня востребованных специальностей, подходящих людям с разными формами инвалидности. Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Мы инициируем исследование, в каких секторах экономики, какие могут быть востребованные специальности, чему можно обучить инвалидов, чтобы они зарплату стали получать, социализировались и так далее", - сказал Фадеев на панельной дискуссии "Государство и НКО: контуры партнерства на перспективу".

По его словам, в России работает примерно 24% инвалидов, при этом, согласно исследованиям, может работать в разы больше. "Это вопрос не жалости к инвалидам, это вопрос, как вернуть их к фактически нормальной жизни. Труд - это главное после семьи. Если человек имеет возможность трудиться, он социализируется, он - как все", - сказал Фадеев.