Льготные кредиты под залог интеллектуальных прав доступны в восьми регионах РФ

Сумма выданных займов составила 1,7 млрд рублей, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Механизм льготного кредитования под залог интеллектуальных прав работает уже в восьми регионах России, ранее в проекте участвовали только Москва и Татарстан. Сумма выданных кредитов составила 1,7 млрд рублей, инструмент является системообразующим для этого рынка, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, выступая онлайн на пленарном заседании международной конференции по интеллектуальной собственности и технологиям "IP Евразия/IP Казахстан 2025".

"Проект в России развивается, мы говорим сегодня уже о восьми регионах в этом плане. 1-1,5 года была только Москва, потом присоединился Татарстан. Сейчас восемь регионов создали правовые условия для того, чтобы механизм развивался. Сумма выданных кредитов, наверное, не очень большая - 1,7 млрд рублей за эти два с небольшим года, но все они выданы не просто так, а под залог интеллектуальных прав с очень прозрачной, четкой оценкой", - сказал Зубов.

Именно оценка и стоимость прав является ключевым вопросом в данном механизме. В целом инструмент является системообразующим и главным для того, чтобы "раскачать" рынок интеллектуальных прав, создать в нем ликвидность интеллектуальной собственности, уверен Зубов. В результате применения механизма развитие должны получить также коммерциализация, постановка на учет и докапитализация активов компаний, в том числе и под залог, добавил глава Роспатента.

Программа льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности действует в России с 2023 года, в ней участвуют такие банки, как Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Совкомбанк. В качестве залога могут использоваться не только охранные свидетельства на технологии, но и товарные знаки. Условием для выдачи кредита под залог интеллектуальной собственности является наличие независимой оценки объектов интеллектуальной собственности.