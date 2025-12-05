Путин: полный вывод АЭС "Куданкулам" повысит энергообеспечение Индии

По словам президента РФ, АЭС поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой энергией

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Вывод АЭС "Куданкулам" на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой энергией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заявлений по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Читайте также

Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди

"Вывод этой АЭС ["Куданкулам"] на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии. Поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", - сказал Путин.

На настоящий момент на флагманском проекте российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества к энергосети подключены два из шести реакторных блока, на остальных четырех продолжаются инженерно-строительные работы, сообщил президент.

"Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, в сельском хозяйстве и в других областях", - высказался о перспективах сотрудничества с Индией в области ядерных технологий российский лидер.

Об атомной станции

АЭС "Куданкулам" расположена на юге Индии, в штате Тамилнаду. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик - АО "Атомэнергопроект", генеральный конструктор - ОКБ "Гидропресс" (все - предприятия Росатома).

Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 000 МВт. Блоки № 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время близки к завершению строительно-монтажные работы на блоках №3 и 4, и развернуто сооружение двух энергоблоков третьей очереди (блоки №5 и 6). Госкорпорация "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.