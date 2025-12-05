АФК "Система" разместила первые "зеленые" облигации объемом 6,5 млрд рублей

Привлеченные средства будут направлены на развитие водного пассажирского электротранспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" разместила первые "зеленые" облигации объемом 6,5 млрд рублей на Мосбирже. Об этом сообщили в компании.

"Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных "зеленых" облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных "зеленых" и социально значимых проектов корпорации", - подчеркнул президент АФК "Система" Тагир Ситдеков.

Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 размещен в объеме 3,75 млрд рублей по фиксированной ставке 17,75% на весь срок обращения - 2,5 года. Купонный доход по облигациям серии 002P-07 сроком на 2 года в объеме 2,75 млрд рублей определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 4,5%.

Привлеченные в результате облигационных выпусков средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией "Эмпериум", входящей в Группу АФК "Система". Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники (46 электросудов и 28 остановочных комплексов для них), нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов, отметили в компании.

Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна "Экобас", которые с 2023 года используются на регулярных маршрутах в Москве, по сравнению с аналогичными дизельными судами оценивается в 72,9 тонны CO2-эквивалента предотвращенных выбросов парниковых газов в год. С начала эксплуатации суда уже прошли более 1,3 млн км и перевезли свыше 2,5 млн пассажиров в столице. Таким образом, суммарное снижение выбросов в атмосферу за два с половиной года превысило 5,5 тысяч тонн СО2-эквивалента. Помимо российской столицы прогулочные электрические суда уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске.

Интерес к "зеленым" облигациям АФК "Система" проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил Совкомбанк, говорится в сообщении.