Эксперты рассказали о самой длинной сделке с элитной квартирой в РФ

Она заняла пять лет, сообщил гендиректор и управляющий партнер "Intermark городская недвижимость" Дмитрий Халин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Самая длинная сделка с элитной квартирой в России заняла пять лет, решение на экспресс-сделках может быть принято за один день. Об этом ТАСС рассказали эксперты рынка элитной недвижимости.

"Если говорить о самой длинной сделке, то длилась она порядка пяти лет - стороны начали общаться еще во время пандемии, переговоры шли долго и в несколько этапов, сделку закончили в этом году. Случаи, когда элитная квартира экспонируется на рынке несколько лет, не являются редкостью, но так или иначе такие квартиры находят своих покупателей", - сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор и управляющий партнер "Intermark городская недвижимость" Дмитрий Халин.

По его словам, средний срок экспозиции элитной квартиры в бюджетах от 100 млн рублей составляет от трех до шести месяцев. При этом самые быстрые сделки, когда решение о покупке могут принять буквально за один день, обычно касаются продажи новостроек на старте продаж, когда цены ниже.

Чаще экспресс-сделки происходят на рынке загородной элитной недвижимости, где сложился дефицит актуального предложения, заметила директор управления элитной недвижимости компании "Метриум премиум" Анна Раджабова. "Если стороны успешно договариваются, на оформление может уйти до двух недель. По сути, именно это минимальный срок продажи де-юре. Максимальный бюджет покупки в сжатые сроки - более 1 млрд руб. за резиденцию в современном поселке на Рублево-Успенском шоссе", - рассказала собеседница агентства.