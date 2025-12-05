Путин: РФ и Индия уделяют пристальное внимание углублению экономических связей

Российский лидер подчеркнул, что "востребованы самые активные усилия деловых кругов обеих стран по дальнейшему расширению и диверсификации товарооборота, по формированию сбалансированной структуры встречной торговли"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство России и Индии уделяет пристальное внимание углублению многоплановых экономических связей двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Российско-индийском бизнес-форуме.

"Руководство двух стран, и мы с господином премьер-министром [Индии Нарендрой Моди] уделяем пристальное внимание задачам углубления многоплановых экономических связей России и Индии", - указал Путин.

По итогам переговоров 5 декабря была принята программа развития российско-индийского экономического сотрудничества. Этот комплексный документ направлен на то, чтобы добиться поставленной цели и довести к 2030 году товарооборот между РФ и Индией до отметки в $100 млрд, пояснил президент.

"И здесь востребованы самые активные усилия деловых кругов обеих стран по дальнейшему расширению и диверсификации товарооборота, по формированию сбалансированной структуры встречной торговли. С учетом существенного торгового профицита в пользу России, российский бизнес, наши предприятия готовы кратно увеличить закупки у Индии товаров и услуг по самой обширной номенклатуре", - продолжил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва в этом заинтересована, так как это делает экономику РФ более устойчивой. "Индийские предприниматели, и это наглядно показал ваш форум, реально заинтересованы также торговать с Россией, и им есть что предложить. Синергия очевидна", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил президент, было бы логично, чтобы проекты по наращиванию поставок индийской продукции в Россию получили приоритетное внимание в ходе реализации принятой недавно правительством Индии новой программы по поддержке экспорта. "Со своей стороны хотел бы заверить бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств", - добавил Путин.