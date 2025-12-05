В Петербурге в 2026 году спустят на воду два морских тральщика проекта 12700

Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге два морских тральщика проекта 12700 "Александрит" спустят на воду на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в 2026 году. Об этом сообщил директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо после церемонии спуска на воду 11 корабля серии.

Спуск на воду тральщика "Дмитрий Лысов" © Ольга Костромина/ ТАСС

"Мы будем каждый год передавать по два корабля. В следующем году будет два спуска", - сказал он.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, скорость хода - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.