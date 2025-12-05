Депутат Исаев: РФ преодолела западные санкции, вовремя отдав долги МВФ

Андрей Исаев напомнил, что Россия погасила финансовые обязательства перед МВФ в 2000-х годах

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Погашение всех финансовых обязательств России перед МВФ в 2000-х годах позволило выдержать санкционное давление, которое государство испытывает сейчас. Об этом в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Калининграде заявил замруководителя фракции этого политического объединения в Госдуме Андрей Исаев.

"Президент предлагал в начале нулевых отдать долги Международному валютному фонду. <...> Кроме "Единой России" его никто не поддержал. Но, извините меня, если бы мы не отдали, не рассчитались, были бы должниками МВФ, мы санкции-то смогли бы выдержать? Нет, конечно", - отметил Исаев.

Он принимает участие в рабочем визите руководства партии в Калининград. Возглавляет делегацию секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.