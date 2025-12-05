МЭР: турпоток между РФ и Индией после введения безвиза может вырасти до 2,5 раза

По итогам девяти месяцев 2025 года рост туристического потока с Индией составил 15%, отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Индией после запуска механизма безвизовых групповых поездок может вырасти в 1,5-2,5 раза, сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

"Рост турпотока с Индией по итогам девяти месяцев 2025 года составил 15%. При этом въезд индийских туристов в Российскую Федерацию вырос более чем на 30%. По нашему опыту с Китаем и Ираном введение механизма безвизовых групповых поездок позволяет нарастить турпоток от 1,5 до 2,5 раз", - сказал он.

По его словам, российская сторона пока ждет ответа от индийских партнеров относительно проекта соответствующего межправсоглашения, которое Россия подготовила и передала Индии.

5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страна вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.