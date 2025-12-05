В ГД ожидают увеличения турпотока после введения безвизового режима с Индией

По итогам 2024-2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Возможное введение безвизового режима для групповых туристических поездок длительностью до 30 дней будет способствовать увеличению туристического потока между Россией и Индией. Об этом заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия").

"По итогам 2024-2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заняв 6-е место. Более 77 тысяч туристов в 2024 году посетили Россию. В планах к 2030 году этот показатель увеличить до 2,4 млн человек. И безвизовый режим, безусловно, будет способствовать увеличению взаимного турпотока из двух стран и укреплению наших отношений", - сказала депутат.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил, что страны занялись вопросом введения безвизового режима для туристических групповых поездок на срок до 30 дней.