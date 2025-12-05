Песков: более 96% транзакций между Россией и Индией совершается в нацвалютах

Москва и Нью-Дели создают собственные способы оплаты, обмена платежами, которые не зависят от так называемых международных систем, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 96% всех транзакций между Россией и Индией осуществляется в национальных валютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе на английском языке с RT.

"Мы [РФ и Индия] фактически перевели нашу финансовую основу взаимодействия на национальные валюты. Таким образом, более 96% всех транзакций совершается в национальных валютах", - сообщил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Москва и Нью-Дели сталкиваются с такими проблемами, как тарифы и санкции, которые обе страны считают незаконными с точки зрения международного права. Поэтому РФ и Индия создают собственные способы оплаты, обмена платежами, которые не зависят от так называемых международных систем, фактически используемых в качестве политического оружия против некоторых стран.

"Дело не в том, что нам не нравятся американские доллары. Дело в том, что нас лишают права пользоваться американскими долларами, - отметил Песков. - Поэтому мы выбираем более удобные методы и так далее и тому подобное. Поэтому мы очень усердно работаем и не сомневаемся в успехе".