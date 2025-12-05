Около 20 индийских банков открыли спецсчета в рупиях для торговли с Россией

Речь идет о счетах India Vostro, уточнил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 индийских банков открыли специальные счета в рупиях для обеспечения торговли индийских компанией с российскими контрагентами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге, посвященном итогам визита в республику президента РФ Владимира Путина и 23-го российско-индийского саммита.

Речь идет о счетах "Индия востро" (India Vostro, счета иностранного банка в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны). "Они стали очень эффективным механизмом, который обеспечивает товарооборот между двумя странами. Что касается статистики, то я думаю около 20 банков открыли большое число специальных востро-счетов, которые способствуют торговле двух стран", - сказал Мисри.

Он отметил, что экономические вопросы, в том числе торговля, были в фокусе переговоров лидеров двух стран. "Расширение торговли и укрепление экономического сотрудничества требуют решительного сокращения тарифных и нетарифных ограничений", - добавил Мисри. В качестве важных соглашений, подписанных в пятницу, он отметил документы по регулированию временной трудовой детальности и соглашение по борьбе с нелегальной миграцией.