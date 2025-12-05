Международные резервы России в ноябре выросли на 1,21%

Они составили $734,588 млрд

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 декабря 2025 года составили $734,588 млрд, что на 1,21% (или на $8,747 млрд) выше показателя на начало ноября, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 декабря 2024 года международные резервы РФ составляли $616,486 млрд.

За ноябрь 2025 года валютные резервы снизились на 0,51% - до $423,867 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 3,64% и составила $310,72 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.