"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Это случилось четвертый день подряд

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в очередной раз обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сделав это четвертый день подряд. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4 декабря. Предыдущие были зафиксированы 1, 2 и 3 декабря", - сказано в сообщении.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. За девять месяцев 2025 года "Газпром" нарастил поставки по "Силе Сибири" более чем на 27%. Всего по итогам 2025 года "Газпром" поставит по трубопроводу в Китай более 38 млрд куб. м газа, заявлял глава компании Алексей Миллер.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. По "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд кубометров газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.