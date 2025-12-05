В КБР направят около 59 млн рублей на ремонт муниципальных дорог в 2026 году

Речь идет о Зольском, Эльбрусском, Урванском, Лескенском и Чегемском районах

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 59 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году на ремонт дорог, которые проведут в пяти муниципалитетах республики. Это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщили на заседании правительства КБР, передает корреспондент ТАСС.

"В 2026 году предполагается выделение субсидий муниципальным образований республики. Общий объем по результатам конкурсного отбора составляет 59,3 млн рублей", - рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Ислам Ульбашев.

В ведомстве ТАСС пояснили, что речь идет о Зольском, Эльбрусском, Урванском, Лескенском и Чегемском районах.

В 2025 году на ремонт муниципальных дорог в Кабардино-Балкарии направили 26 млн рублей.