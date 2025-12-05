Мантуров: РФ и Индия заинтересованы в сотрудничестве по SSJ-100 и Ил-114-300

По словам первого вице-премьера, это именно те самолеты, которые отвечают индийским требованиям

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия выражают заинтересованность в сотрудничестве в производстве в южноазиатской республике самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Ил-114-300. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что на полях российско-индийского саммита стороны обсудили сотрудничество в области авиационной промышленности. "Обсуждался [на саммите] в целом вопрос о сотрудничестве в области авиации. Например, по сборке Sukhoi Superjet 100 здесь, по сборке Ил-114-300. Мы в этом крайне заинтересованы. Самое главное - индийская сторона тоже заинтересована", - сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что это именно те самолеты, которые отвечают требованиям Индии. "Они полностью российского производства, без иностранных компонентов", - указал первый вице-премьер.