FT: изъятие активов РФ может сказаться на роли евро как резервной валюты

Как отмечает издание, номинированные в евро активы составляют около 20% валютных резервов на балансе центробанков всех стран мира

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Возможная конфискация российских замороженных активов в Евросоюзе может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, номинированные в евро активы составляют около 20% валютных резервов на балансе центробанков всех стран мира. Евро по этому показателю уступает лишь американскому доллару, на долю которого приходится почти 60% мировых валютных резервов. Но если ЕС решит изъять российские замороженные активы, то центробанки, а также частные инвесторы начнут сомневаться относительно того, стоит ли покупать европейские ценные бумаги.

"Конфискация российских активов - это крайне чувствительный вопрос", - сказал изданию представитель инвестиционной компании Union Investment Кристиан Копф. По его словам, если ЕС хочет довольствоваться статусом "тихой гавани" для инвесторов, как Швейцария, то "он не должен вмешиваться в права собственности". Копф подчеркнул, что верховенство права исторически было конкурентным преимуществом европейских стран в борьбе за международные инвестиции.

Представитель инвестиционной компании Carmignac Кевин Тозе отметил, что конфискация активов "поставит под вопрос резервный статус валюты [евро]". По его мнению, инвесторы могут начать требовать "геополитическую премиальную надбавку" в сделках с покупкой европейских ценных бумаг. Другие собеседники издания отмечают, что инвесторы из стран Персидского залива и Азии могут начать искать новые страны и регионы для приобретения ценных бумаг.

В то же время FT отмечает, что хотя Европейский центральный банк выражает скепсис относительно схемы с изъятием активов и указывает на ее риски, некоторые страны ЕС, долгое время выступавшие против этого, изменили свою позицию и теперь поддерживают такой шаг. Источники издания в странах ЕС объяснили это тремя факторами. Во-первых, эти страны активно работали с крупными международными инвесторами, убеждая их, что изъятие активов не является "превращением евро в оружие" и что их активам ничего не грозит. Во-вторых, собеседники издания утверждают, что предложенная юридическая схема изъятия активов якобы "надежна с юридической точки зрения". В-третьих, в ЕС все больше осознают, что у объединения нет других реальных альтернатив финансирования Украины.