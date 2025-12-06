Эксперты не ожидают ослабления рубля до конца 2025 года

В течение 2026 года национальная валюта может перейти к плавному ослаблению

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Рубль по итогам 2025 года сохранит накопленную силу и будет находиться по отношению к доллару в диапазоне 75-80 рубля. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты. При этом они отметили, что в течение 2026 года национальная валюта может перейти к плавному ослаблению.

5 декабря курс доллара на Forex опускался ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com. По данным на 13:04 мск 5 декабря, курс доллара снижался на 3,15% - до 74,7655 рубля. К 13:26 мск курс доллара на Forex замедлил снижение и находился на уровне 75,6229 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,3%, опускаясь до 75,775 рубля. При этом курс юаня на Мосбирже к 19:00 мск торговался на уровне 10,78 руб.

Рубль прибавил в весе

"На укрепление рубля влияет успешный визит президента РФ Владимира Путина в Индию и ожидания, что Индия продолжит экономическое сотрудничество и партнерство с РФ, в том числе в сфере импорта российской нефти. Банк России объявил об отмене с 8 декабря ограничений для россиян-физлиц и физлиц-резидентов дружественных стран по переводу валюты на счета в зарубежные банки, что может способствовать притоку инвестиций из дружественных стран в российскую экономику и, в том числе в российские финансовые активы, а значит - спрос на рубль будет расти", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также, по ее словам, переход на расчеты в национальных валютах и низкий спрос на импорт также способствуют снижению спроса на валюту и укреплению рубля. Кроме того, на рубль в настоящее время влияет слабость доллара. "Возможно, что ослабление доллара связано с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС 10 декабря на 0,25 п.п. Доллар выглядит слабым не только к рублю, но и ко многим мировым резервным валютам, поскольку рынки ожидают, что следующим преемником Джерома Пауэлла на посту главы ФРС может стать "трампист" Кевин Хассет, являющийся в настоящее время советником президента США по экономике", - добавила она.

В то же время, глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева считает, что ключевые причины для укрепления рубля связаны с тем, что российский валютный рынок заметно сузился вследствие фактического закрытия рынков зарубежного капитала, снижения внешнего долга и стоимости его обслуживания. "На этом фоне курсообразование во многом продолжает основываться на балансе спроса и предложения валюты по внешнеторговым контрактам. В течение 2025 года под воздействием высокой ключевой ставки возросла привлекательность рублевых активов, что способствовало снижению спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, а также мотивировало экспортеров продавать свою валютную выручку для извлечения дополнительных процентных доходов", - подчеркивает она.

Среди прочих причин укрепления аналитик-стратег УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев назвал недавнее размещение юаневых облигаций Минфина, которое оттянуло на себя спрос на валютные активы.

Также старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк добавила, что в ближайшее время наиболее значимым фактором для курса рубля, вероятно, будет геополитика. "В случае близкого подписания мирного соглашения позиции рубля, скорее всего, будут заметно сильнее, чем при продолжении военных действий. В результате, чем больше участников валютного рынка рассчитывает на урегулирование военного конфликта в обозримом будущем, тем меньше спрос на иностранную валюту и выше ее предложение. При этом валютный рынок быстро реагирует на позитив в геополитике, но, в отличие от других финансовых рынков, практически нечувствителен к негативному новостному фону", - добавила она.

Куда пойдет нацвалюта в декабре

"Мы ожидаем, что рубль будет относительно крепким до конца года. Во-первых, потому что Минфин объявил об увеличении продажи валюты по бюджетному правилу с 5 декабря в 46 раз по отношению к предыдущему периоду ноября - начала декабря, а Банк России в связи с этим нарастит до конца месяца продажи валюты до 14,54 млрд рублей в день, что на 60% больше ноябрьского объема", - подчеркнула Мильчакова. В Freedom Finance Global до конца декабря ожидают курс доллара в рамках 75-80 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 10,6-11 рубля.

Мильчакова при этом отмечает, что в целом тенденция к укреплению рубля в декабре будет продолжаться, если только не прилетит какой-либо непредсказуемый "черный лебедь". "Из рисков для рубля в этом месяце можно выделить, безусловно, неустойчивые тенденции геополитики, неопределенность в отношении будущих санкций и мирного урегулирования на Украине, а также возможное резкое падение цен на нефть", - добавила она.

При этом, по словам Пырьевой, с учетом объявленных параметров операций Банка России и Минфина на валютном рынке, которые предполагают увеличение объема продаж в декабре до 14,5 млрд рублей в день по сравнению с 9 млрд рублей в день месяцем ранее, ожидается сохранение умеренной стабильности в декабре - январе при отсутствии внешних шоков. В "Цифра брокере" ожидают консолидацию в диапазонах 77-85 рубля за доллар, 89-95 рубля за евро, 10,8-11,4 рубля за юань.

В УК "Первая" подчеркнули, что в условиях повышенной неопределенности наилучшим прогнозом, вероятно, является ожидание сохранения позиций рубля на сложившихся уровнях: 75-77 рубля за доллар и 10,6-10,8 рубля за юань. В "Велес капитале" к концу года ожидают средний курс доллара в диапазоне 78-80 рубля, евро - 92-94 рубля, юаня - 11,25-11,75 рубля. В "Альфа-капитале" считают, что движение продолжится в сложившемся диапазоне: для доллара на уровне 75-80 рубля, для юаня не выше 11,5-12,3 рубля.

При этом на горизонте года главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец считает, что рубль выйдет в коридор 90-95 рубля за доллар, а юань поднимется выше 12 рублей. В SberCIB Investment Research при этом добавляют, что даже в оптимистичном сценарии ждут ослабления рубля до 85 рубля за доллар в следующем году, поскольку ЦБ в этом случае будет быстрее снижать ключевую ставку, что приведет к постепенному росту спроса на валюту, а также сократит в следующем году продажи валюты, связанные с зеркалированием ФНБ. "В базовом сценарии мы бы ждали стабилизации рубля в диапазоне 77-80 в ближайшие месяцы и довольно сильного ослабления к концу следующего года до 100. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки, сокращение продаж валюты ЦБ и продаж валюты экспортерами из-за снижения цен на нефть", - заключил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.