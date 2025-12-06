Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Заключение соглашения состоялось по окончании прошедшего в Москве пятого заседания совместной рабочей группы по связи и информационным технологиям

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщило иранское гостелевидение.

Подписантом с российской стороны выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов, со стороны Ирана документ подписал замминистра по ИКТ Мейсам Абеди.

По информации иранского репортера, заключение данного соглашения состоялось по окончании прошедшего в Москве пятого заседания совместной рабочей группы по связи и информационным технологиям. Помимо ИИ, документ охватывает и такие сферы, как кибербезопасность, "умное государство", цифровая экономика и блокчейн.