В курорт "Эльбрус" вложат около 13 млрд рублей в ближайшие четыре года

Параллельно бизнес вкладывает средства в отели, сервисы и дополнительные услуги

НАЛЬЧИК, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 13 млрд рублей вложит государство в развитие курорта "Эльбрус" в ближайшие четыре года. Об этом сообщили по итогам совещания под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова, которое прошло в Кабардино-Балкарии.

"В последние годы модернизация курорта "Эльбрус" заметно ускорилась. После перехода курорта под управление Кавказ.РФ в 2021 году компания последовательно использует федеральную поддержку и возможности особой экономической зоны: строится новая горнолыжная инфраструктура, расширяются зоны катания, улучшается туристический сервис. С 2016 года на развитие территории направлено 18,7 млрд рублей, еще 12,9 млрд запланированы до 2030 года", - отметили в Министерстве экономического развития РФ.

Параллельно бизнес вкладывает средства в отели, сервисы и дополнительные услуги - курорт продолжает активно обновляться.

"Помимо инфраструктурных вложений, формируется инвестиционный контур резидентов особой экономической зоны. Они планируют вложить свыше 35 млрд рублей до 2030 года. За два года их число увеличилось с 8 до 29. Уже инвестировано более 2,5 млрд рублей, а в результате реализации проектов на курорте появится около 1,5 тыс. рабочих мест и более 2,8 тыс. новых номеров", - пояснили в ведомстве.

Началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Азау" с гостиницей и детской горнолыжной школой; еще два проекта находятся на экспертизе. Четыре крупных гостиничных проекта поддержаны программой льготного кредитования в рамках нацпроекта по туризму. По программе модульных гостиниц уже создано свыше 160 номеров, еще около 200 появится к 2027 году.

Совещание, посвященное развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", прошло после официальной церемонии открытия горнолыжного сезона России в Приэльбрусье. Главной темой стали новая инфраструктура курорта, активность инвесторов и вопросы по организации работы на ключевых туристических территориях. Совещание прошло с участием главы региона, представителей Госдумы, Минэкономразвития России и руководства института развития Кавказ.РФ.